Составлен первый рейтинг развития креативных индустрий в регионах России

Исследование, проведенное ИСИЭЗ совместно с Центром междисциплинарных исследований человеческого потенциала, выявило рейтинг развития креативных индустрий в российских регионах. Как пишет издание «Коммерсантъ», оно охватывает 16 направлений творческой деятельности, таких как архитектура, дизайн, звукозапись, фотография, издательская деятельность, исполнительские искусства, IT и видеоигры, кино и анимация, мода, промыслы и ремесла, реклама и пиар, телерадиовещание.

Для оценки регионов был разработан российский региональный индекс креативных индустрий (РРИКИ), основанный на 48 показателях, объединенных в 12 рубрик и разделенных на четыре тематических раздела. По результатам оценки регионы были разделены на четыре группы: «лидеры», «эволюционные», «эффективные» и «догоняющие».

В группу «лидеры» вошли 21 регион, включая Москву, Санкт-Петербург и Новосибирскую область. Эти регионы превосходят другие по большинству аспектов развития креативных индустрий.

«Эволюционная» группа включает 19 регионов, с Мордовией на первом месте. Эти регионы обладают высоким потенциалом, но их результаты развития креативных индустрий пока ниже средних по России.

«Эффективная» группа состоит из 15 регионов, возглавляемых Воронежской областью. Результаты развития креативных индустрий в этих регионах превышают средние показатели по стране.

Самая многочисленная «догоняющая» группа включает 30 субъектов РФ, которые отстают от «лидеров» более чем на 69%. Эти регионы менее урбанизированы и имеют меньше институтов развития креативных индустрий.

Исследование показало неравномерное развитие креативных индустрий в регионах России. Правительство стремится увеличить долю креативной экономики в ВВП до 6% к 2030 году, но на данный момент показатели далеки от этой цели.

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