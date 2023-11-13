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Анна Седокова пожаловалась на аллергию

Певица Анна Седокова сообщила об обострении крапивницы

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annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Седокова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее случилось обострение аллергии.

Седокова пожаловалась, что у нее появилась крапивница в день, когда она собиралась посетить премию Voice. Звезда хотела прийти на мероприятие в открытом платье. Однако она еще не решила, появится ли на мероприятии.

«А я думала она уже ушла, но нет», — написала звезда.

Крапивница — это кожное заболевание, характеризующееся появлением аллергических реакций, волдырей, отеков и зуда на теле. Седокова рассказывала, что уже не один год пытается бороться с аллергией. По словам артистки, в эти периоды она становится похожа на Шрека.

Седокова рассказывала, что в последние годы крапивница проявляется все сильнее. И ей помогают только дорогостоящие инъекции, которые сложно найти и купить. Из-за тяжелых приступов аллергии певица не может заниматься спортом. Артистка отмечала, что поправилась на 10 килограммов, но изменения в фигуре ее не так сильно беспокоят.

В период когда крапивница отступает, Седокова занимается спортом, соблюдает диету, а также старается пить как можно больше воды.

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