Прохор Шаляпин ответил на оскорбления Кучеры после скандала на телешоу

Певец Прохор Шаляпин признался в беседе с News.ru, что не обижается на оскорбления актера Оскара Кучеры в шоу «Новые звезды в Африке».

Шаляпин отметил, что не принял на свой счет слова Кучеры. По словам артиста, в этот момент коллега публично унижал прежде всего себя. Исполнитель не намерен мстить, злиться, самоутверждаться и подавать в суд.

«У него есть жена, пятеро детей, я не хочу никому причинить вреда. Я отпускаю ситуацию с Оскаром и живу своей насыщенной жизнью», — заключил певец.

В новом выпуске «Новые звезды в Африке» Оскар Кучера начал конфликт с другим участником Прохором Шаляпиным.

В рамках передачи Кучера пытался выяснить у певца, намеревается ли он вступить с ним в коалицию ради победы на шоу. Музыкант же отказался давать конкретный ответ и попросил не давить на него, так как ему тяжело дается участие в телешоу. В итоге Кучера разозлился и начал матом ругать Шаляпина, а после и вовсе захотел его ударить.

Шаляпин пожаловался на поведение актера и заявил, что его давно так не оскорбляли.

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