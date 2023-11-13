Маша Распутина предположила, что у Лепса может быть не один внебрачный ребенок

Певица Маша Распутина не удивилась в шоу «Звезды сошлись», что у народного артиста России Григория Лепса есть внебрачный сын.

Более того, Распутина считает, что у Лепса может быть не один внебрачный ребенок. Однако звезда это не поддерживает. Она уверена, что не стоит «так себя распускать», чтобы в каждом городе у человека был малыш, рожденный вне брака.

«Столько гастролировал за всю жизнь. Ого-го! Пол страны внебрачных», — пошутила звезда (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Распутина призналась, что на месте Лепса хотела бы найти и познакомиться со своим сыном.

В программе телеведущая Эвелина Бледанс заявила, что множество женщин были бы рады родить от Лепса. Более того, артистка заявила, что сама не против завести детей от известного исполнителя.

В декабре 2021 года Лепс и его бывшая супруга Анна Шаплыкова развелись спустя 20 лет брака. Инициатором разрыва стала бывшая жена артиста, причиной стал кризис в отношениях. У бывших партнеров есть трое детей — сын Иван, а также дочери Ева и Николь. У Лепса также есть 38-летняя дочь Инга от артистки Светланы Дубинской.

Ранее актриса сериала «Склифосовский» рассказала о запретах в отношениях.