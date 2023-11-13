В новом интервью рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом) журналистка Ксения Собчак рассказала о своей ревности. Беседа с 41-летней Собчак опубликована на Youtube-канале MORGENSHTERN.

По словам Собчак, в молодости, когда она жила в Санкт-Петербурге, она отправилась искать неверного избранника и обнаружила его машину возле развлекательного заведения со стриптизом.

«Да-да, я прямо сумасшедшая женщина, значит. И вот вижу машину, захожу в этот клуб, вижу, как он сидит, какие-то телки на нем танцуют. Ты не поверишь, в этот момент я испытала не боль, вот первое ощущение, а прямо радость, что я его застукала, и сейчас ему хана», — говорит Собчак, называя себя «глубоко больным человеком».

Однако с годами, призналась Собчак, она стала меньше ревновать.

Сейчас звезда замужем за 48-летним режиссером Константином Богомоловым. Она также воспитывает сына от предыдущего брака с актером Максимом Виторганом.

Также Собчак рассказала Моргенштерну о своем патриотизме.

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