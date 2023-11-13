Бывшая жена Гуфа объяснила, почему боится выходить из дома

Блогерша Айза-Лилуна Ай призналась в Telegram-канале, что у нее произошло обострение тревоги и депрессии.

Айза рассказала, что ее депрессия проявляется в страхе выйти из дома и апатии. Звезда часто лежит на диване и «слишком много» убирается. Также у нее возникли проблемы со сном — она каждый час просыпалась «в холодном поту».

«Я засмеивала боль, закапывала воспоминания, пыталась убежать и сделать вид, что этого не было. Но. у меня начались сильные проблемы с ментальным здоровьем. Поэтому я пошла в эту боль. Буду проживать, вспоминать, обнимать себя и помогать себе вытащить все», — поделилась блогерша.

Айза получила известность после брака с рэпером Алексеем Долматовым. Пара поженилась в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях. Она назвала их брак нездоровым.

Айза была также замужем за бизнесменом Дмитрием Анохиным. В 2016-м у них родился сын Элвис. В 2020-м блогерша развелась с предпринимателем.

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