Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывшая жена Гуфа объяснила, почему боится выходить из дома

Блогерша Айза-Лилуна Ай заявила о страхе выходить из дома из-за депрессии

close
100%
Из личного архива Айзы

Блогерша Айза-Лилуна Ай призналась в Telegram-канале, что у нее произошло обострение тревоги и депрессии.

Айза рассказала, что ее депрессия проявляется в страхе выйти из дома и апатии. Звезда часто лежит на диване и «слишком много» убирается. Также у нее возникли проблемы со сном — она каждый час просыпалась «в холодном поту».

«Я засмеивала боль, закапывала воспоминания, пыталась убежать и сделать вид, что этого не было. Но. у меня начались сильные проблемы с ментальным здоровьем. Поэтому я пошла в эту боль. Буду проживать, вспоминать, обнимать себя и помогать себе вытащить все», — поделилась блогерша.

Айза получила известность после брака с рэпером Алексеем Долматовым. Пара поженилась в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях. Она назвала их брак нездоровым.

Айза была также замужем за бизнесменом Дмитрием Анохиным. В 2016-м у них родился сын Элвис. В 2020-м блогерша развелась с предпринимателем.

Ранее Оскар Кучера обругал Шаляпина матом и попытался ударить его на телешоу.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий