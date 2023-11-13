Роза Сябитова объяснила отсутствие партнера у Бузовой

Телеведущая Роза Сябитова поделилась в передаче «Шоу Воли» советами по отношениям с певицей Ольгой Бузовой.

Сябитова призналась, что ей нравится Бузова. Она назвала артистку стрессоустойчивой и «умницей». Однако звезда считает, что певица слишком много работает. По ее мнению, именно из-за этого у исполнительницы возникли проблемы с личной жизнью.

«Давай, может, работу как-то поменьше сделаем. Потому что найти мужа — как найти хорошую работу; и собеседования — как свидания, на это нужно и время, и усилие, и деньги в том числе, а она работает», — отметила телеведущая.

Бузова не раз рассказывала о своем трудоголизме. Она работает на съемках шоу, ходит на репетиции по хореографии, записывает песни и снимает клипы. Звезда часто пренебрегала своим здоровьем и ходила на работу заболевшей или с травмой. В октябре 2023 года она заявила, что боится не найти в графике времени на свою свадьбу.

Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год. Артистка рассказывала, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

Ранее Роза Сябитова обвинила Гарика Харламова в любовных неудачах Батрутдинова.