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«Не чувствую эту цифру»: Юлия Ковальчук дала совет, как не переживать из-за возраста

Телеведущая Ковальчук посоветовала родить, чтобы не переживать из-за возраста

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая Юлия Ковальчук, которая недавно отпраздновала 40-летие, рассказала «Леди.Mail.ru», как не переживать из-за своего возраста.

«И хочется донести информацию до многих девушек, которые живут со странным ощущением депрессии, когда слышат цифру 40. Я могу вам сказать: я не чувствую эту цифру, и вы не будете ее чувствовать, если все для этого обустроите вокруг себя правильным образом», — отметила Ковальчук.

Она добавила, что старается проживать каждый год с интересом и не зацикливаться на своем возрасте. Ковальчук считает, что если окружить себя хорошими друзьями и любящим мужчиной, то девушка не будет переживать из-за своих лет. Помимо этого телеведущая посоветовала родить детей, так как, по ее мнению, именно они не позволяют матери чувствовать себя немолодой.

«Родите детей, ведь они не показывают на ваш возраст, а дают вам возможность быть все время маленькой, быстрой и юркой. Это классный возраст. Это фантастическая, мудрая осознанность, четкое понимание себя в этом мире, своей свободы, своих желаний, ты ни от кого не зависишь, кроме своих близких», — резюмировала Ковальчук.

Ранее Жасмин рассказала, как Филипп Киркоров «ругался» на нее из-за выбора участника на телешоу.

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