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«Аватар Шоу» покинул первый конкурсант

Юмористка Надежда Ангарская покинула «Аватар Шоу» после разоблачения жюри

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НТВ/Нина Зотина/РИА Новости

Юмористка Надежда Ангарская покинула «Аватар Шоу» после того, как жюри сумели раскрыть ее личность под маской Золушки.

Она выступила на шоу с треком «Город влюбленных людей» Анны Герман. В номинации на вылет также оказались конкурсанты под маской Змея Горыныча и Аленушки. Звездное жюри выдвигало разные версии насчет личности Золушки, среди которых помимо Ангарской значились Таисия Повалий и Марина Кравец. Однако в итоге жюри смогли верно определить артиста, и Ангарская покинула шоу.

В новом сезоне шоу, который стартовал 5 ноября, зрителям представили новых аватаров, среди которых Василиса Прекрасная, Муха-Цокотуха, Лиса, Огненная Ворожея, Аленушка, Золушка, Садко, Артемон, Железный Дровосек, Змей Горыныч, Соловей-разбойник и Трубадур. Членам жюри в лице Сергея Лазарева, Иды Галич, Тимура Батрутдинова, Марка Тишмана, а также Ирины Понаровской предстоит угадать, кто скрывается за масками героев.

Ранее Лера Кудрявцева в слезах позвонила матери из-за выступления на телешоу.

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