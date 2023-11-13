«Каждая женщина мечтает»: Бледанс о внебрачном сыне Григория Лепса

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс на программе «Звезды сошлись» заявила, что множество женщин были бы рады родить от певца Григория Лепса.

«Каждая женщина мечтает иметь от него ребенка. Сейчас Лепсу тяжело принять его, но с другой стороны, это же мальчик! Может быть, хочется познакомиться, вдруг похож», — отметила Бледанс.

В разговоре с Лерой Кудрявцевой актриса призналась, что и сама была бы не прочь родить от известного певца.

В декабре 2021 года Лепс и его бывшая супруга Анна Шаплыкова развелись спустя 20 лет брака. Инициатором разрыва стала бывшая жена артиста, причиной стал кризис в отношениях. У бывших партнеров есть трое детей — сын Иван, а также дочери Ева и Николь.

У Лепса также есть 38-летняя дочь Инга от артистки Светланы Дубинской. В сентябре 2022-го старшая дочь певца родила сына. Помимо этого, после одного из своих концертов Лепс признался, что у него недавно родился внебрачный сын.

Ранее Лера Кудрявцева в слезах позвонила матери из-за выступления на телешоу.