Роза Сябитова обвинила Гарика Харламова в любовных неудачах Батрутдинова

Телеведущая и сваха Роза Сябитова на «Шоу Воли» предположила, что Тимур Батрутдинов не может найти себе невесту из-за своего друга Гарика Харламова.

«Я бы категорически запретила ему дружить с Харламовым. Сам Харламов женился и развелся, и сейчас достаточно активная жизнь у него. А у Тимурчика что? Ему надо прекратить дружить с ним вне работы — и все наладится», — высказалась Сябитова.

Телеведущая также обеспокоилась одиночеством певицы Ольги Бузовой. Сябитова назвала ее умницей и своей болью. Сваха убеждена, что телеведущей стоит разгрузить рабочий график, чтобы у нее была возможность встретить своего избранника.

«Оленька, хорош по Африке ездить, там точно российского мужика не найдешь», — посмеялась Сябитова.

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