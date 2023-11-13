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«Ничтожная тема»: Василий Ливанов осудил поведение уехавших звезд

Актер Василий Ливанов сравнил звезд-эмигрантов с моральными уродами

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Актер Василий Ливанов, который сыграл Шерлока Холмса в российской адаптации знаменитых произведениях Артура Конан-Дойля, сравнил покинувших Россию артистов с моральными уродами. Об этом пишет aif.ru.

«Галкин — это ничтожная тема. Как и вся прочая шушера, подобная ему. Я про этих придурков типа Галкина даже разговаривать не хочу. Не считаю нужным тратить время на разговоры об уехавших. Эти придурки уехали, выбор свой сделали. Пусть там остаются. А нам хватит уже уделять этим моральным уродам свое внимание. Они того не стоят», — возмутился Ливанов.

Недавно сообщалось, что Галкин объявил о переносе концертного тура по Израилю из-за военного конфликта страны с ХАМАС. В рамках тура у артиста было запланировано 16 мероприятий в Израиле, первое из которых должно было пройти 13 ноября в Беэр-Шеве.

В своем обращении Галкин отметил, что ситуация в стране остается тревожной, поэтому он решил перенести даты на каждое выступление. Тур «Прекрасное недалеко» стартует в Израиле весной 2024 года, а не осенью 2023-го.

Ранее Константин Хабенский анонсировал свой первый театральный спектакль в качестве режиссера.

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