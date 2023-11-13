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Жасмин рассказала, как Филипп Киркоров «ругался» на нее из-за выбора участника на телешоу

Певица Жасмин вспомнила, что поспорила с Киркоровым на шоу «Ну-ка все вместе!»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Жасмин рассказала «СтарХиту» про спор с Филиппом Киркоровым на шоу «Ну-ка все вместе!» из-за разных мнений о конкурсанте.

«Хоть мы с ним дружим сто лет и почти всегда на одной волне, в «Ну-ка, все вместе!» мы часто не сходимся во мнении. В ходе выступления одного из участников Филипп прямо кричал, уговаривал, чтобы я не вставала, но парень мне понравился, и я отдала ему свой голос», — вспомнила Жасмин.

Она добавила, что Киркоров еще некоторое время ругался из-за ее выбора, но, по мнению Жасмин, этот случай как раз и говорит о том, что на телешоу каждый член жюри из сотни имеет право на собственное мнение. Исполнительница рассказала, что судьи нередко ссорятся, спорят и перекрикиваются из-за конкурсантов.

«Иногда споры происходят в шутку, а иногда бывает, что люди прямо на полном серьезе готовы разругаться из-за разницы голосов», — резюмировала Жасмин.

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