Константин Меладзе снизил цену на виллу в Крыму

Советский и украинский композитор Константин Меладзе снизил ценник на свою виллу в Крыму на 11 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, продажа связана с переживаниями владельцев о том, что недвижимость могут национализировать.

Изначально за дом просили 300 миллионов рублей, сейчас — 289 миллионов рублей. Площадь двухэтажного дома составляет около 700 кв. м, он находится недалеко от Ялты в элитном поселке «Вилла роз». В собственность входят участок на 12 Га и бассейн.

Источник в риелторских кругах, приближенный к сделке, уточнил, что виллу построили еще в 2010 году, но сам Меладзе бывал там редко.

Дом Константина Меладзе в элитном коттеджном поселке «Миллениум парк» в Подмосковье продали в октябре.

Певица Вера Брежнева и Меладзе уехали из России после начала СВО, а в феврале 2023 года супруги выставили на продажу свой особняк в Подмосковье. Сейчас певица выступает с концертами за границей. После отъезда артистки из Москвы появились слухи, что она разводится с мужем, однако она их долгое время не комментировала, несмотря на многочисленные просьбы поклонников. Брежнева и Меладзе состояли в браке восемь лет, общих детей у экс-супругов нет.

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