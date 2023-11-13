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Ковальчук назвала необычные условия своего райдера

Юлия Ковальчук заявила, что в ее райдере есть блюда без лука и чеснока

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juliakovalchuk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Юлия Ковальчук призналась, что после вторых родов ее райдер не изменился существенно, и назвала его необычные условия. Ее цитирует «Пятый канал».

В беседе с артисткой журналисты уточнили, правда ли в блюдах, которыми питается певица на гастролях, не должно быть лука и чеснока.

«У меня диетическое питание. У меня действительно нет лука и чеснока, потому что я их категорически не ем. А все остальное очень внятное. У нас всегда в райдере — у меня и Алексея (Чумакова) — есть один пункт, который называется «проверочным». Это что-то очень странное, и всегда по этому пункту всегда можно понять, насколько внимательно организаторы читают райдер», — поделилась Ковальчук.

Если организаторы задают уточняющие вопросы о необычном пункте, заявила певица, значит, райдер они читали внимательно. При этом она опровергла информацию о том, что в ее райдере есть дорогие игристые вина и ром.

«Это какой-то точно старый, искаженный райдер. Есть ряд компаний, которые немного правят райдеры. И, честно вам скажу, такого райдера у меня уже лет десять нет. Просто потому что я не пью ром», — заверила она.

Ковальчук также объяснила, почему не оставляет мужа с детьми.

Ранее супруга рассказала о состоянии журналиста Кушанашвили после госпитализации.

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