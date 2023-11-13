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Супруга рассказала о состоянии Кушанашвили после госпитализации

Жена Кушанашвили заявила, что журналист находится в стабильном состоянии

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otar.kushanashvili/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга журналиста Отара Кушанашвили Ирина рассказала о его состоянии после госпитализации. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам жены, состояние Кушанашвили оценивается как стабильное. Она уточнила, что сердечный приступ ведущего произошел на фоне переутомления, плохого сна и стресса.

Сейчас 53-летний шоумен находится дома, предписания врача он пообещал выполнять.

Отар Кушанашвили попал в больницу в Москве 12 ноября, ему стало трудно дышать в салоне сигар и алкоголя. Врачи хотели оставить Кушанашвили в палате интенсивной терапии минимум на ночь, но он уехал из больницы под расписку об отказе от госпитализации.

После этого Кушанашвили записал видеообращение, в котором рассказал о своем хорошем самочувствии и в нецензурной форме гарантировал, что не будет болеть.

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