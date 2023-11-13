Ханде Эрчел увидели на свадьбе подруги в объятьях бойфренда-миллиардера

Свадьба подруги известной турецкой актрисы Ханде Эрчел вызвала много шума в социальных сетях. Кадры с видео этого мероприятия показывают, что звезда сериала «Постучись в мою дверь» постоянно находилась в объятьях своего возлюбленного-миллиардера, пишет Start Hit.

Пользователи оставляют комментарии в социальных сетях, что Ханде Эрчел интересует в бойфренде Хакане Сабанджи только его состояние. Но другие пользователи сети считают, что кадры с недавней свадьбы подруги артистки Дилары свидетельствуют о глубоких чувствах Эрчел.

Актриса чувствовала себя на празднике превосходно — она фотографировалась со всеми желающими гостями и отплясывала на танцполе. Для важного мероприятия она выбрала черное сияющее платье в пол с разрезом на ноге.

Гости постоянно снимали главную героиню сериала «Постучись в мою дверь» и особенно за ней приглядывали, когда она была рядом со своим бойфрендом.

В объятиях миллиардера Ханде артистка улыбалась, а также обнимала и целовала своего спутника.

Преданные поклонники Эрчел, судя по комментариям, ждут на ее безымянном пальце кольцо, хотя раньше они негативно относились к ее избраннику.

Хакан успел повстречаться со многими знаменитостями Турции, с актрисами или популярными блогерами.

Но звезда спокойно никак не комментировала прошлое бойфренда.

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