Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Телеведущий Кушанашвили пообещал отомстить тем, кто распространяет слухи о его здоровье

Телеведущий Кушанашвили пообещал отомстить за слухи о его болезни

close
100%
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Отар Кушанашвили опубликовал видеоролик, в котором в грубой форме пообещал отомстить тем, кто распространяет слухи о его здоровье. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

«Я полон сил и огня. В настоящий момент, в данную секунду я нахожусь в машине у своих знакомых Пенелопы и Антона Чеснока, ведущих программы «Каково» и «Спортивный груз». Я похож на хворого человека? <..> Я похож на человека, не отвечающего на свое поведение? Вы на кого напоролись?» — обратился телеведущий к подписчикам и журналистам.

При этом Кушанашвили назвал «гадким жанром» распространение «грязных непроверенных слухов» о его самочувствии и пообещал пережить всех, кто этим занимается. Также он заявил, что тем, кто рассчитывает на его болезнь, предстоит длительное и утомительное ожидание.

До этого о госпитализации Кушанашвили с сердечным приступом заявил его продюсер Виктор Ладненко.

Ранее Кушанашвили заявил, что мог стать мужем Пугачевой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий