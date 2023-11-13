Телеведущий Кушанашвили пообещал отомстить тем, кто распространяет слухи о его здоровье

Телеведущий Отар Кушанашвили опубликовал видеоролик, в котором в грубой форме пообещал отомстить тем, кто распространяет слухи о его здоровье. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

«Я полон сил и огня. В настоящий момент, в данную секунду я нахожусь в машине у своих знакомых Пенелопы и Антона Чеснока, ведущих программы «Каково» и «Спортивный груз». Я похож на хворого человека? <..> Я похож на человека, не отвечающего на свое поведение? Вы на кого напоролись?» — обратился телеведущий к подписчикам и журналистам.

При этом Кушанашвили назвал «гадким жанром» распространение «грязных непроверенных слухов» о его самочувствии и пообещал пережить всех, кто этим занимается. Также он заявил, что тем, кто рассчитывает на его болезнь, предстоит длительное и утомительное ожидание.

До этого о госпитализации Кушанашвили с сердечным приступом заявил его продюсер Виктор Ладненко.

Ранее Кушанашвили заявил, что мог стать мужем Пугачевой.