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Продюсер Кушанашвили назвал причину сердечного приступа журналиста

Продюсер Ладненко заявил, что приступ у Кушанашвили случился от нагрузки

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Отар Кушанашвили попал в больницу с сердечным приступом после тяжелой нагрузки на работе. Об этом сообщил его продюсер Виктор Ладненко в Telegram-канале Кушанашвили.

«Слишком много работы было в последнее время. И даже у такого с виду железного человека просто не выдержало сердце», — добавил Ладненко

Продюсер рассказал, что вечером они с телеведущим смотрели футбольный матч «Спартак» - «Ростов» в одном из ресторанов, и после игры он уехал. Позже он узнал о произошедшем из новостей.

Кушанашвили почувствовал себя плохо в ресторане в центре Москвы и был госпитализирован с сердечным приступом. Позже его состояние было оценено как тяжелое, и он находится в реанимации.

Кушанашвили в июне исполнилось 53 года. С октября 2016 по май 2020 года он был ведущим потребительского ток-шоу «Естественный отбор» на телеканале «ТВ Центр». На том же телеканале с 16 сентября 2018 по 29 августа 2021 года вел кулинарное шоу «Спасите, я не умею готовить!». В 2021 Отар сразился с Никитой Джигурдой на ринге, но потерпел поражение

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