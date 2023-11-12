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Телеведущего Кушанашвили доставили в московскую больницу

Shot: Отар Кушанашвили попал в реанимацию

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КАКОВО?!/YouTube

Российский телеведущий Отар Кушанашвили, по последним данным, попал в реанимацию, он находится под наблюдением врачей. Об этом сообщает Shot.

По информации издания, Кушанашвили начали делать электрокардиограмму. Кроме того, медики взяли у него анализ крови для дальнейшего лечения.

Точной информации о состоянии шоумена Telegram-канал пока не приводит.

До этого актера, режиссера, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина доставили в медицинское учреждение. Согласно сведениям Mash, у него случился инсульт. Соломин потерял сознание во дворе своего дома. Врачей вызвали прохожие. В театре сообщили, что сейчас актер в сознании и может разговаривать. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Также телеведущую Азу Лихитченко выписали после инфаркта.

Ранее стало известно, что у телеведущего Кушанашвили случился приступ в ресторане в центре Москвы.

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