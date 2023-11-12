Телеведущего Кушанашвили доставили в московскую больницу

Российский телеведущий Отар Кушанашвили, по последним данным, попал в реанимацию, он находится под наблюдением врачей. Об этом сообщает Shot.
По информации издания, Кушанашвили начали делать электрокардиограмму. Кроме того, медики взяли у него анализ крови для дальнейшего лечения.
Точной информации о состоянии шоумена Telegram-канал пока не приводит.
До этого актера, режиссера, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина доставили в медицинское учреждение. Согласно сведениям Mash, у него случился инсульт. Соломин потерял сознание во дворе своего дома. Врачей вызвали прохожие. В театре сообщили, что сейчас актер в сознании и может разговаривать. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Также телеведущую Азу Лихитченко выписали после инфаркта.
Ранее стало известно, что у телеведущего Кушанашвили случился приступ в ресторане в центре Москвы.