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Ушла из жизни драматург Садур

Российская писательница и драматург Нина Садур скончалась на 74-м году жизни

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Яцина Владимир/Фотохроника ТАСС

Российская писательница и драматург Нина Садур скончалась на 74-м году жизни. Об этом ТАСС заявила дочь прозаика Екатерина Садур.

«Сегодня в 11.40 мск мама отошла к Господу», — уточнила дочь писательницы.

По ее словам, Нина Садур была давно и тяжело больна.

«Отпевание пройдет в среду, 15 ноября, по поводу похорон мы пока решаем с близкими и друзьями», — пояснила Екатерина.

Дата и место похорон писательницы, умершей в возрасте 73 лет, станут известны позднее.

Нина Садур родилась 15 октября 1950 года в Новосибирске. В 1989 году вышел сборник ее пьес под названием «Чудная баба». Спектакли по ее работам ставились не только в РФ, но и в других странах. Кроме того, она писала сценарии для фильмов и сериалов.

До этого в возрасте 83 лет умер писатель и сценарист Владимир Голованов.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.

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