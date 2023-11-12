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Валерий Леонтьев понизил ценник на выступления на фоне низкого спроса

Певец Валерий Леонтьев понизил гонорар на 20% из-за низкого спроса на выступления

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Певец Валерий Леонтьев опустил на 20% ценник на свои новогодние корпоративы на фоне низкого спроса на выступления. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, за свой концерт Леонтьев теперь просит не $150 тысяч, а всего $120 тысяч, но если получится, можно договориться и на $100 тысяч. Даты у Леонтьева полностью свободны, а райдер остался неизменным, предположительно, чтобы привлечь больше потенциальных заказчиков.

Леонтьев по-прежнему просит предоплату 50% за свой концерт, а также настаивает на личном автомобиле Mercedes-Benz для поездки от отеля к месту выступления. Также музыкант требует, чтобы рядом с ним в гостинице поселили его охранников, и просит заклеить черными пакетами окна в люксовом номере отеля. По данным канала, среди обязательных условий райдера Леонтьева также присутствуют несколько бутылок виски Macallan, мясная нарезка и суточные в размере $300.

Ранее Алла Пугачева ответила на критику в посте Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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