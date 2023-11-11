Отстоявшая 59 часов за билетами на «Щелкунчика» женщина поделилась впечатлениями

Первая покупательница билетов на «Щелкунчик», поступивших в продажу 11 ноября, поделилась впечатлениями. Ее цитирует телеканал «Звезда».

По словам Елены, она 59 часов ждала в очереди — с 8 ноября, — чтобы сводить на спектакль дочь.

«Два билета. На себя и на дочь. Моей дочери 16 лет исполняется в январе, мне захотелось сделать ей такой подарок. Ну и после этого мы идем на Красную площадь отмечать Новый год, это же вообще красота!» — поделилась она.

Для того, чтобы купить билет на дочь, Елене понадобился паспорт дочери.

В пятницу вечером около «Большого театра» образовалась давка из желающих взять браслеты для покупки билетов на спектакль «Щелкунчик» на самые популярные предновогодние сеансы — 29, 30 и 31 декабря. По одной из версий, люди начали толкаться, когда администрация объявила, что билетов на всех пришедших все равно не хватит. Как сообщал Telegram-канал Mash, у одной из зажатых в давке девушек случилась паническая атака.

Жительница Москвы Юлия рассказала «Газете.Ru», что ей пришлось «пройти несколько кругов ада», стоя в очереди за браслетами для покупки билетов на «Щелкунчика» в Большой театр. Женщина отметила, что неизвестные люди неофициально раздавали в толпе «талончики», позволяющие быстрее проходить очередь, а правоохранители координировали толпу «неумело».

Ранее Ольга Бузова получила травму во время съемок в Китае.