У молодой актрисы украли айфон после слухов о романе с Машковым

В Москве у молодой актрисы Ксении Утехиной украли айфон. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

23-летняя Утехина 6 ноября готовилась к съемкам в ресторане «Море на Патриках». Как утверждается, она положила телефон в уборной на раковине, переоделась и ушла работать. После нескольких дублей актриса вспомнила о телефоне, но его в уборной уже не было. Тогда звезда Московского театра Олега Табакова обратилась в полицию.

Пропажа произошла после слухов о романе молодой актрисы с художественным руководителем «Табакерки» Владимиром Машковым. Утехина слухи опровергала.

«Что касается Владимира Львовича, он мой педагог и художественный руководитель театра, в котором я служу. С ним меня связывают работа и невероятное уважение, которое я испытываю к нему как к человеку, который делится своим опытом и знаниями со всеми нами!» — сказала она в обращении к Telegram-каналу «Антиглянец».

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