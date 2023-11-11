Бузова получила травму во время съемок в Китае

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова получила травму во время съемок нового телевизионного шоу «Сокровища императора» в Китае. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Бузовой, она поскользнулась на мраморном полу в холле отеля и травмировала ногу. При падении певица повредила левое колено, которое ранее уже было повреждено. Певица показала перебинтованную ногу, призналась, что отек очень большой, и пожаловалась на персонал отеля, который не оказал ей должного внимания в этой ситуации.

Артистка также рассказала, что продолжает работу, несмотря на травму — пострадавшую ногу Ольга Бузова прячет под длинным платьем.

Накануне Бузова призналась, что любит выходить в кадр и на сцену голодной.

Бузова отметила, что не ест на съемках не из-за привередливости. Звезда остается голодной в кадре, чтобы бодро себя чувствовать. Она объяснила, что всегда хочет спать, когда очень сытно поест.

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