Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бузова получила травму во время съемок в Китае

Певица Ольга Бузова травмировала ногу на съемках шоу в Китае

close
100%
buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова получила травму во время съемок нового телевизионного шоу «Сокровища императора» в Китае. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Бузовой, она поскользнулась на мраморном полу в холле отеля и травмировала ногу. При падении певица повредила левое колено, которое ранее уже было повреждено. Певица показала перебинтованную ногу, призналась, что отек очень большой, и пожаловалась на персонал отеля, который не оказал ей должного внимания в этой ситуации.

Артистка также рассказала, что продолжает работу, несмотря на травму — пострадавшую ногу Ольга Бузова прячет под длинным платьем.

Накануне Бузова призналась, что любит выходить в кадр и на сцену голодной.

Бузова отметила, что не ест на съемках не из-за привередливости. Звезда остается голодной в кадре, чтобы бодро себя чувствовать. Она объяснила, что всегда хочет спать, когда очень сытно поест.

Ранее рэперша Ники Минаж пожалела о пластике.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий