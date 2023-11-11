Продюсер уточнил слухи о многомиллионном гонораре Пугачевой

Певица Алла Пугачева никогда не называла гонораров за свои концерты, рассказал организатор концертов Сергей Лавров. Слухи о многомиллионных гонорарах 74-летней артистки он уточнил в беседе с News.ru.

«Про возвращение на сцену за 50 млн рублей — это сплетня, которую скорее всего кто-то из промоутеров запустил. Пугачева никогда не называла гонорары. Выглядело это так: если ты знаком с ней лично, звонишь ей (если номер незнакомый, трубку не возьмет), или звонишь ее директору Чупраковой, или Эле, директору Галкина», — рассказал он.

По словам Лаврова, представители Пугачевой всегда объясняли, что певица не работает, но может спеть, если предложить «сумму, от которой она не сможет отказаться».

За 50 млн рублей, продолжил он, Пугачева, скорее всего, согласится выступить, но обозначит свои условия.

«Она не иноагент и может давать концерты, спокойно работать в России. И если она завтра объявит концерт в Кремле, билеты будут проданы. На ее песнях выросло несколько поколений, это легенда, посмотрите, сколько уже лет прошло, она давно не поет, но она опять, как в ее песне, «на первой полосе», — заключил продюсер.

Недавно продюсер Леонид Дзюник поделился мнением, что Алла Пугачева может согласиться выступить на новогодних корпоративах в Москве или других странах, потому что она хорошо переносит перелеты.

Ранее музыкантов группы Shortparis потребовали признать иноагентами.