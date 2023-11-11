Филипп Киркоров назвал свой вес после похудения

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что похудел со 118 килограммов до 91 килограмма. Об этом сообщает «Пятый канал».

На премии OK! Awards «Больше чем звезды» он рассказал, что каждый день отправляет фотоотчет своему пластическому хирургу Тимуру Хайдарову.

«Он мечтает сохранить, что сделано его золотыми руками, шаманскими. Мы каждый день на контроле. Они думают, что я вру. Я был в Дубае, я ему каждый день слал отчеты», — объяснил Киркоров.

Киркоров добавил, что после пластической операции ему больше всего нравится собственная душа и сила воли, а Хайдаров якобы вернул то, что было утеряно за годы «служения отечественному шоу-бизнесу».

Кроме того, Киркоров признался, что редко ездит за рулем, так как боится попасть в аварию.

«У меня сегодня товарищ разбил машину красивую, потому что кто-то на кольце не уступил кому-то дорогу. Новая машина! Ну, не вдребезги, но настроение испорчено. Мне нельзя доверять руль. Только на курортах, где можно спокойно сесть и поездить», — отметил Киркоров.

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