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Даня Милохин не смог сказать, где находится Сахалин

Блогер Милохин заявил, что не знает, где находится Сахалин и кто такой Михалков

Блогер Даня Милохин не смог ответить фигуристке Евгении Медведевой на вопрос о том, где расположен остров Сахалин. Видеоролик с Милохиным Медведева выложила на YouTube, он был снят в августе 2023 года в ОАЭ.

Предлагая Милохину опровергнуть обвинения в необразованности со стороны Никиты Михалкова, который упрекнул блогера в том, что тот не знает, где расположен Сахалин, фигуристка попросила его ответить на вопрос, что такое Сахалин и где он находится. Юноша ответил, что Сахалин, вероятно, город, который находится в Канаде.

«Брат, честно, не знаю. Ну, если прям думать, ну что такое Сахалин, это город. Это страна?» — попытался ответить на вопрос ведущей блогер и извинился перед старшим поколением за то, что не может «удовлетворить» их критериям оценки уровня знаний.

При этом Милохин также признался в том, что он не знает, кто такой Никита Михалков.

До этого Милохин заявил, что вернулся бы в «Ледниковый период».

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».

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