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Ники Минаж пожалела о пластике

Рэперша Ники Минаж заявила, что зря делала пластические операции

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nickiminaj/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Рэперша Никки Минаж призналась, что пожалела о сделанной пластике. Об этом она заявила в подкасте журнала Vogue «Run-Through With Vogue».

Снявшаяся для обложки издания 40-летняя рэперша обнаружила, что была красивой и до пластических операций.

«Гарантирую, если вы измените что-то в своем теле, сделаете операцию и все такое, вы, скорее всего, не обязательно, но скорее всего, однажды оглянетесь и скажете — а я ведь и так была хороша», — рассуждает звезда.

По словам Минаж, она решила сделать пластику, потому что ей не нравились собственная худоба, плоские ягодицы и недостаточно высокая грудь. Однако, пересматривая старые фотографии, она нашла себя привлекательной.

«Мне нравится, как выглядит этот человек на фото», — отметила она.

Рэперша считает, что поменять отношение к себе ей помогло рождение ребенка.

«Думаю, большую роль сыграла беременность. Сын напоминал мне меня саму, настоящую меня. И я подумала — почему же мне все так не нравилось? Очень странно», — говорит артистка.

Недавно поклонники Минаж атаковали тезок ее сталкерши после того, как полиция заявила о розыске женщины по имени Стефани Белл.

Ранее последняя песня The Beatles возглавила британский хит-парад.

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