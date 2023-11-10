Агата Муцениеце рассказала о своем отношении к теориям заговора

Актриса Агата Муцениеце любит размышлять над смыслом жизни. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

«Я вообще люблю философствовать на тему смысла жизни. Я люблю теории заговора!» — призналась актриса.

Она также поделилась, что недавно ознакомилась с одной из таких теорий, которая восхитила ее. Она пояснила, что, согласно этой версии, люди как высшая цивилизация прибыли на Землю с другой планеты, что стало Большим взрывом и привело к исчезновению динозавров.

«Именно поэтому древние египтяне обладали высшей формой общения с другими цивилизациями, они построили свои пирамиды. Мы прилетели очень умными и стали деградировать. Как вам такая версия?» — сказала Муцениеце.

Накануне Агата Муцениеце призналась, что в детстве долго не могла выбрать профессию, которой ей хотелось бы заниматься. По ее словам, она хотела быть юристом, врачом, уборщицей, водителем троллейбуса и ведьмой. Муцениеце подчеркнула, что выбор на актерство пал после того, как звезда поняла, что может совместить все желанные профессии, будучи актрисой.

Ранее Агата Муцениеце захотела сыграть в азиатском фильме.