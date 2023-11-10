Алсу рассказала, что помогает ей успокоиться перед концертами

Певица Алсу призналась в беседе с «Пятым каналом», что читает молитву перед выступлениями, чтобы избавиться от волнения.

«Мне кажется, когда артист теряет мандраж, это становится неинтересным. То, что он делает, ему становится совсем неинтересным. А так, когда есть ответственность, когда есть огонь, то мандраж обязательно присутствует», — заявила исполнительница.

Алсу пояснила, что слова молитвы знает с детства — ее научила бабушка.

В конце сентября Алсу призналась, что ее миновала звездная болезнь, благодаря помощи команды исполнительницы. По словам артистки, у нее были «замечательные» коллеги, которых она оберегала от «грязи и всего ненужного». При этом певица не исключила, что могла не поддаться звездной болезни в силу своего воспитания.

Алсу посоветовала начинающим артистам «не потерять себя» и не забывать про цель, из-за которой они изначально пошли по этому пути.

В августе Алсу заявила, что отказалась от гастролей ради семьи и детей. Она считает, что постоянные разъезды несовместимы с ролью жены и матери. Артистка воспитывает двух дочерей и сына от бизнесмена Яна Абрамова.

Ранее Гурцкая намекнула, что помогает ей бороться с грустью после ухода мужа из жизни.