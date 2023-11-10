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На москвичку возбуждено уголовное дело из-за драки с ОМОН на концерте Zero People

Против поклонницы Zero People Артемовой возбудили уголовное дело из-за драки

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Полиция возбудила уголовное дело против поклонницы коллектива Zero People 50-летней Натальи Артемовой из Москвы, которая подралась с сотрудником ОМОН из-за срыва выступления группы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, сейчас женщина находится в отделении полиции. Ее привлекают по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Накануне сообщалось, что Артемова является давней поклонницей Zero People, а точнее — заглавного проекта музыкантов под названием Animal ДжаZ. 9 ноября сотрудники ОМОН сорвали выступление группы в Санкт-Петербурге. Они приехали на концерт, положили всех на пол и начали проверять документы.

При этом Артемова стала конфликтовать с силовиками. Она дала одному из них пощечину, заявив, что заплатила деньги, чтобы послушать музыкантов.

«У меня оружие. Ты не понимаешь что ли? Стой на месте!» — сказал в ответ сотрудник ОМОН и прижал женщину к стене.

Вскоре участники группы Zero People принесли извинения зрителям за срыв концерта. Они также поблагодарили зрителей за поддержку и пообещали провести концерт в Петербурге в другой день.

В июне организация «Зов народа» потребовала признать участников группы Animal ДжаZ иноагентами. По словам активистов, Красовицкий в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) 2021 года заявил, что ему «стыдно» за отношения между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что концерт Xolidayboy в Нижнем Новгороде отменили за несколько часов до начала.

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