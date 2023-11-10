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Светлана Бондарчук рассказала, почему оставила фамилию бывшего мужа

Телеведущая Светлана Бондарчук назвала брендом фамилию бывшего мужа

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Пресс-служба ресторана Erwin Pavillion

Телеведущая и бывшая модель Светлана Бондарчук призналась, что не стала менять фамилию бывшего супруга, так как она уже стала неотъемлемой частью ее бренда. Слова блогерши передает kp.ru.

«Почему я должна менять фамилию, с которой я прожила последние 30 лет? Я сижу на кухне, варю себе пельмени и вот не хочу принципиально, что ли? Для меня фамилия Бондарчук — это мой бренд», — пояснила телеведущая.

По словам Бондарчук, ее нынешний муж Сергей Харченко понимает причину ее нежелания брать его фамилию.

«Безусловно, наверное, если бы он мог все это поменять… Ему очень хочется, чтобы я была Светланой Харченко, это нормально, но при этом как разумный человек он понимает, что это большие сложности в брендировании, в развитии бизнеса», — отметила она.

Бондарчук замужем за продюсером Сергеем Харченко, 15 августа 2023 года супруги сообщили о пополнении в семье. Телеведущая опубликовала в соцсетях фото с мальчиком и отметила, что ребенку уже полгода. По словам звезды, она получила достаточно бестактных комментариев по поводу рождения мальчика, но не собирается раскрывать никаких подробностей и что-то объяснять незнакомым людям.

От первого брака с режиссером Федором Бондарчуком у знаменитости есть двое детей: 31-летний Сергей и 24-летняя Варвара.

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