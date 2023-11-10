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Лена Ленина чуть не стала жертвой мошенников

Писательница Лена Ленина отомстила мошеннику, заблокировав его банковскую карту

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РИА Новости

Писательница и светская леди Лена Ленина призналась, что едва не попалась на уловку мошенника, пытавшегося продать ей якобы старинную статуэтку авторства Моро. Ее слова передает kp.ru.

«Молодой симпатичный продавец Абдула утверждал, что шедевр подлинный, но ему срочно нужны деньги», — заявила женщина.

Ленина отметила, что ей приглянулась статуэтка, на которой изображен мраморный ангелочек с крыльями. При этом писательница не поверила, что оригинальную вещь могут продавать поразительно дешево. Она попросила владельца другого бутика оценить беглым взглядом статуэтку — тот уверил писательницу, что это подделка.

Позднее Ленина попросила номер банковской владельца антикварного магазина, который якобы продает по низкой цене старинные статуэтки. Она заявила, что хочет попросить мужа перевести деньги за статуэтку.

«А сама сфотографировала карточку и, выйдя из бутика на минутку «для разговора с мужем», дозвонилась до банка. Заявила, что нашла карту с этим номером и ее нужно заблокировать», — пояснила писательница.

Ленина считает, что таким образом она «отомстила негодяю».

Ранее сообщалось, что Лена Ленина в день рождения застряла в лифте с миллиардером.

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