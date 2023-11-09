Влад Соколовский рассказал, как воспользовался «блатом» на «Фабрике звезд»

Финалист седьмого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Влад Соколовский на YouTube-шоу Яны Чуриковой признался, что использовал блат на проекте, чтобы обойти очередь на прослушивание.

«Я на все это дело смотрю и понимаю, что мы здесь на неделю как минимум, тысячи людей, даже не сотни. Теперь по блату: я начал звонить своим друзьям, кто меня сюда звал, и узнавать, тут жесткая вообще очередь, как быть с этим», — вспомнил Соколовский.

Певец отметил, что был вынужден обзвонить всех, кого только мог. В итоге ему удалось обойти очередь на прослушивание, но, по словам Соколовского, никаких привилегий на кастинге у него не было. При этом музыкант уточнил, что ему не пришлось заплатить за такую льготу.

Ранее Чурикова назвала Алексу домашней девочкой из-за критики «Фабрики звезд».