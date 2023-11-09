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В Universal случайно раскрыли дату выхода новой части «Шрека»

Стажерка Universal случайно раскрыла, что «Шрек 5» выйдет в 2025 году

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Dreamworks Animation

Стажерка компании Universal в своем слитом в сеть резюме случайно раскрыла дату выхода новой части мультфильма про Шрека. Об этом пишет TMZ.

В своем резюме девушка указала, что в рамках своей стажировки работала над идеями по включению продакт-плейсмента в новый мультфильм о Шреке. Она также указала, что релиз проекта запланирован на 2025 год. После того, как эта информация распространилась в сети, стажерка удалила данные о картине из своего профиля. При этом сама киностудия Universal пока не давала официальных данных о возможном продолжении «Шрека».

Незадолго до этого стало известно, что каждый желающий сможет поселиться в доме Шрека на болоте, заранее забронировав его на сервисе Airbnb. Для фанатов приготовили уникальное спальное место, однако все условия, туалет и ванная, будут расположены в 20 метрах от дома. К дому Шрека ведут таблички с надписями «Опасность», «Не входить» и «Осторожно, людоед», которые, по словам создателей, станут фотозоной для гостей.

Ранее Агата Муцениеце захотела сыграть в азиатском фильме.

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