«Вынуждены остаться здесь»: Валя Карнавал изменила планы из-за инсульта матери

Блогер Валя Карнавал сообщила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о решении отменить праздник по поводу своего дня рождения из-за инсульта матери.

«В связи с последними событиями и запретом врачей на перелет мамы из Дубая в Москву, мы вынуждены остаться здесь на неопределенное количество времени. Исходя из сложившейся ситуации, я приняла решение отказаться от празднования дня рождения. Теперь я даже смысла в этом не вижу», — написала Карнавал.

Она извинилась перед друзьями, которые уже купили ей подарок или изменили свои планы ради вечеринки. При этом блогер выразила надежду, что в следующем году у нее получится встретить праздник подобающим образом.

Карнавал рассказывала, что состояние родительницы ухудшилось, когда она снимала катающуюся на вейксерфе дочь с друзьями. Они сразу же отправились на берег, но в пути женщину парализовало, пальцы рук и ног приняли неестественный вид и у нее полностью пропала речь.

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