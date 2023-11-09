Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Председателю Союза русских литераторов аннулировали ВНЖ в Литве

Историку Иванову аннулировали ВНЖ в Литве

close
100%
Телеканал «Россия 24»

Департамент миграции Литвы аннулировал вид на жительство (ВНЖ) историку, председателю Союза русских литераторов и художников «РАРОГ» Валерию Иванову. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

«На том основании, что он представляет угрозу безопасности государства, поскольку своими действиями поддерживает и распространяет пропаганду российского режима», — объяснила решение директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Решение о депортации Иванова пока не принято.

«Пока расследования в текущих процессах не будут завершены, мы просто не будем делать следующий шаг. Мы откладываем реализацию этого шага на более позднее время», — добавила Гудзинскайте.

Сам Иванов не собирается покидать Литву, пока не получит официального постановления суда о депортации.

«Когда суд установит, что я должен покинуть Литву, свою родину, тогда мне придется как-то рассматривать этот вопрос», — заявил историк, который может обжаловать решение Департамента миграции в суде Иванов может в течение двух недель.

В сентябре Иванову предъявили подозрения в «публичном одобрении, отрицании или грубом уничижении международных преступлений, преступлений, совершенных СССР или нацистской Германией».

Недавно стало известно, какую пенсию получает Лайма Вайкуле в Латвии.

Ранее Агата Муцениеце захотела сыграть в азиатском фильме.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий