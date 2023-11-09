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Агата Муцениеце захотела сыграть в азиатском фильме

Актриса Агата Муцениеце выразила желание сыграть в азиатском кино

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Светлана Шевченко/ РИА Новости

Актриса Агата Муцениеце в беседе с «Пятым каналом» призналась, что была бы не прочь исполнить роль в азиатском фильме.

«С радостью, кстати [сыграла бы в зарубежном фильме] Азиатское кино бешено крутое. Я просто хочу расширить горизонты, скажем так. «Все, везде и сразу» взорвал мой мозг, поэтому я думаю, это было бы круто», — подчеркнула Муцениеце.

Она уверенно представилась журналистам на китайском языке и добавила, что мечтает о роли в азиатском фильме.

Недавно сообщалось, что Муцениеце снова подала в суд против бывшего супруга Павла Прилучного. Артистка требует увеличить сумму выплат по алиментам на двоих детей — 10-летнего Тимофея и 7-летнюю Мию.

Адвокат Олег Колотушкин подчеркнул, что Муцениеце может рассчитывать на увеличение суммы алиментов с учетом текущего дохода Прилучного. Он заявил, что если актер получает 500 тысяч рублей за съемочный день, то мать может претендовать на треть от этого гонорара — получать 4 миллиона 500 тысяч рублей ежемесячных алиментов.

Звезды расторгли брак 15 июня 2020 года в мировом участке Головинского суда, поскольку у них не было никаких претензий друг к другу и о разделе имущества они договорились заранее.

Ранее продюсер оценил, может ли Пугачева выступить на корпоративах в Москве.

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