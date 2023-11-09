Продюсер оценил, может ли Пугачева выступить на корпоративах в Москве

Певица Алла Пугачева может согласиться выступить на новогодних корпоративах в Москве или других странах, потому что она хорошо переносит перелеты. Об этом в разговоре с интернет-изданием «Абзац» рассказал музыкальный продюсер Леонид Дзюник.

«Пугачева мотается по миру, в Москву приезжала через Ригу и Псков. Бабушка подзарядилась энергией в Израиле и на Кипре. Она доказала своим приездом, что вполне транспортабельна. Так что вполне может выступить. Если ее пригласят на какие-то корпоративы в Москву, просто в договоре пропишут пункт о неразглашении информации об участии. Все это уже испытано ранее другими артистами», — отметил Дзюник.

При этом, по его мнению, артистка вряд ли будет выходить на сцену вместе с танцорами. Скорее всего Пугачева наймет для выступления сессионных музыкантов, добавил продюсер.

Накануне Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источник сообщал, что Алла Пугачева может вернуться на сцену на время новогодних праздников. При этом выступать артистка планирует на Кипре и в Дубае. Отмечалось, что выступления в Москве также не исключены, если их проведут тайно.

По данным канала, за свои выступления Пугачева может получать до $500 тысяч, что на $150 тысяч дороже, чем в 2020 году. Источники отметили, что в сумму гонорара не входят расходы на проживание, транспорт, а также соблюдение условий райдера.

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