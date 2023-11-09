Петербургская евангелическо-лютеранская церковь святой Анны, известная в городе как Анненкирхе, пожаловалась в полицию на блогера Вадима Егорова. Об этом представители церкви сообщили «Газете.Ru».

Представители церкви посмотрели выпуск на YouTube-канале Егорова, где он назвал религиозное учреждение «сепаратистским клубком», «антироссийским проектом», а также заявил, что оно спонсируется неким «ингерманландским сообществом».

«От имени церкви заявляем, что все перечисленное — клевета. Данная ситуация слишком серьезная, чтобы оставлять ее без внимания и пояснений с нашей стороны. Требуем, чтобы суд признал Вадима Егорова виновным, а от него, в свою очередь, ждем публичных извинений», — говорят представители церкви.

Анненкирхе была построена в XVIII веке, сейчас здание церкви реконструируется. В ее помещениях регулярно проходят общественные мероприятия, в культурном квартале «Брусницын» на Кожевенной линии Васильевского острова функционирует выставочное пространство церкви.

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