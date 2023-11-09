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Гомер перестанет душить Барта в «Симпсонах»

Защитники прав детей одобрили решение отказаться от насилия над Бартом в «Симпсонах»

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20th Century Fox

Один из главных героев мультсериала «Симпсоны» Гомер перестанет душить своего сына Барта. Об этом сообщает TMZ.

Комически показанные сцены насилия над Бартом появляются во многих эпизодах мультсериала, в частности, в заставке к шоу.

В 753-й серии (третья серия 35-го сезона шоу), в которой Гомер и Мардж приходят к новому соседу Тайеру, Гомер признается, что больше не поступает так с Бартом, поскольку времена изменились.

Защитники прав детей уже одобрили решение Disney отказаться от насилия над Бартом. Президент американской компании по предотвращению насилия над детьми Prevent Child Abuse America Мелисса Меррик заявила, что авторы «Симпсонов» подают хороший пример и миллионам зрителей, и производителям контента.

«Теперь я еще больше люблю «Симпсонов», — призналась Меррик.

В августе в одном из эпизодов мультсериала «Симпсоны», вышедшем 24 года назад, зрители нашли предсказание Олимпиады в Париже и падения курса рубля.

20-й эпизод 10-го сезона «Симпсонов» под названием «Старик и троечник» был выпущен в 1999 году и посвящен выбору места проведения Олимпийских игр.

Ранее певица Диана Гурцкая намекнула, что помогает ей бороться с грустью после ухода мужа из жизни.

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