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Концертный автобус «кантри-королевы» Шанайи Твейн попал в серьезное ДТП

13 человек госпитализированы после ДТП с концертным автобусом певицы Твейн

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Chris Pizzello/Invision/AP

Концертный автобус 58-летней канадской певицы Шанайи Твейн, которую называют «кантри-королевой», попал в ДТП в Канаде. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на заявление представителей звезды.

«В аварию по пути из Виннипега в Саскатун попали один автобус с членами команды и один грузовик, перевозящий вещи для тура Шанайи Твейн «Queen Of Me». Несколько транспортных средств столкнулись из-за плохих погодных условий», — уточнили представители певицы.

Известно, что 13 членам команды Твейн потребовалась помощь врачей, они были госпитализированы в ближайшие больницы.

Сама обладательница «Грэмми» не пострадала, она находилась в другой машине.

В июле Твейн упала во время выступления в Чикаго.

Звезда исполняла композицию «Don't Be Stupid» в амфитеатре Credit Union 1 в Тинли-парке. Она шла по сцене и поскользнулась, после чего рухнула. Однако Твейн не стала прерывать выступление — она продолжила исполнять песню, а затем поднялась и провела концерт без перерыва.

Ранее в Москве выставили на продажу портрет Виктора Цоя из пивных крышек за миллион рублей.

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