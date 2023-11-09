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Портрет Цоя из пивных крышек продадут за миллион рублей

В Москве выставили на продажу портрет рок-музыканта Цоя из пивных крышек

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В Москве за миллион рублей продают портрет музыканта, лидера группы «Кино» Виктора Цоя, сделанный из 10 000 пивных крышек. На объявление на одном из популярных агрегаторов обратило внимание издание msk1.ru.

Начальную стоимость картины оценили в один миллион рублей, автор объявления — художник под ником МальчикПальчик.

Размер картины — 2,4 метра в высоту и 1,8 метра в ширину, вес — около 20 килограммов. Для ее создания пивные крышки собирали в экоцентре Обнинска и в музее мусора «Му-Му».

На портрете Цоя также расположена цитата из его песни «Красно-желтые дни» — «Мне приснилось, миром правит любовь».

«Конечный результат сбора отходов на арт-объект — это всегда торжество эстетики, терпения и общественной солидарности», — объясняли в обнинском экоцентре, где работа была представлена впервые.

Ранее первый продюсер Виктора Цоя Юрий Белишкин выставил на торги часть торпедо (приборной панели) из «Москвича», на котором музыкант разбился в 1990 году.

Ранее Зак Эфрон признался, что сыграл бы Мэттью Перри.

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