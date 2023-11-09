Выяснилось, что Киркоров ходил практически голым по Китаю

Звездный хирург Тимур Хайдаров признался корреспонденту mk.ru, что певец Филипп Киркоров не стеснялся своей обновленной фигуры на съемках в Китае.

«Ходим по Китаю практически голым — c голым торсом» — заявил врач.

Сам артист, в свою очередь, назвал себя дядей Степой с рюкзаком и посчитал, что его образ на съемках в Китае был необычным.

Издание отметило, что Хайдаров и Киркоров появились вместе на премьере фильма «Легенда о самбо». Исполнитель в беседе с журналистами похвастался, что его жизнь преобразилась после пластических операций от Хайдарова.

«Посмотри, какой у меня сейчас размер: сорок четвертый! А было 118 килограмм!» — порадовался певец.

Звездный хирург назвал Киркорова замечательным пациентом, который четко выполняет все его рекомендации и ежедневно присылает отчеты.

«Я ему сказал, что нельзя останавливаться: мы уже прошли такой путь!» — отметил Хайдаров.

Недавно Telegram-канал «‎Звездач» сообщал, что бизнес Хайдарова потерял 6 миллионов рублей после скандала с певицей Славой. В июле Слава обвинила хирурга в том, что он некачественно сделал ей грудь. Исполнительница отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы».

Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. После этого еще более 50 девушек подписали коллективное письмо против хирурга.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева тайно записала в России новый альбом.