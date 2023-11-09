69-летняя Любовь Успенская показала фигуру в купальнике

uspenskayalubov_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Любовь Успенская призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что пытается не выделяться на пляже.

«Надеваю самый дешевый спортивный костюм, чтобы казаться серой мышкой. Но, правда, все равно узнают», — посетовала 69-летняя артистка.

При этом Успенская добавила, что в ее домашнем гардеробе много красивого нижнего белья.

«Но это для других целей», — подчеркнула она.

Исполнительница записала видео, будучи на пляже в Дубае. Она заявила, что позволила себе отдохнуть пару дней после работы.

Поклонники Успенской в комментариях отметили, что артистка хорошо выглядит.

«Какая же у вас потрясающая фигура»; «Успенская шикарная и всегда была особенной»; «Великолепная», — написали под постом.

В октябре Успенская раскрыла в беседе с «Газетой.Ru» секрет молодости и красоты.

Она призналась, что каждое утро начинает с двух стаканов воды и йоги или прогулки, а также придерживается правильного питания и не употребляет алкоголь. Артистка отметила, что старается идти в ногу со временем, чтобы быть молодой в душе.

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