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Светлана Сильваши могла задолжать 840 тысяч рублей бывшему арендодателю

Shot: супругу хирурга Хайдарова Светлану Сильваши требуют признать банкротом

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silvashi_officiel/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жену звездного хирурга Тимура Хайдарова Светлану Сильваши просят признать банкротом из-за долга в 810 тысяч рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, инициатором оказался бизнесмен из Воронежа Владимир Губарев. В 2020 году Сильваши арендовала у ИП Губарева нежилое помещение, в котором размещалось швейное производство ее бренда SILVASHI.

Предприниматель утверждает, что супруга Хайдарова не вносила оплату за коммунальные услуги, а также съехала без предупреждения. Ей начислили неустойку по условиях их договора. Губаев выиграл суд против Сильваши, однако женщина не оплатила сумму долга. Теперь бизнесмен вновь обратился в суд с требованием признать жену звездного хирурга банкротом.

При этом сама Сильваши заявила в беседе с Shot, что досрочно расторгла договор с ИП Губарева в 2021 году. Она отметила, что долги оплатила. Женщина также предоставила Shot подтверждающие документы, которое издание не стало опубликовывать. Кроме того, супруга Хайдарова подчеркнула, что готова подать в суд за клевету против Губаева.

Ранее сообщалось, что Хайдаров потерял 6 миллионов рублей после скандала со Славой.

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