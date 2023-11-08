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Телеканал «КиноТВ» оштрафовали из-за фильма «V — значит Вендетта»

Телеканал «КиноТВ» оштрафовали за маркировку «16+» в фильме «V — значит Вендетта»

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Телеканал «КиноТВ» оштрафовали за показ фильма «V — значит Вендетта» с неправильной возрастной маркировкой. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Мировой суд Петербурга выписал главному редактору телеканала Сергею Катышеву штраф из-за того, что 16 июня 2023 года картина Джеймс МакТига демонстрировалась в эфире с возрастной маркировкой «16+», а не «18+».

В прокатном удостоверении, выданном фильму Минкультуры России, лента получила возрастное ограничение «16+».

Катышева признали виновным в распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения (ч 2. ст. 6.21.2 КоАП). Предположительно, поводом для штрафа стали сцены с актерами Стивеном Фраем и Имоджен Путс.

В августе суд оштрафовал шеф-редактора видеосервиса «Триколор» Анатолия Слепенкова на 200 тысяч рублей за размещение на платформе испанской картины «Игра с ключами».

Ранее стало известно, что Алла Пугачева тайно записала в России новый альбом.

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