«Это неприлично»: Наталья Подольская объяснила, почему стеснялась любви к одежде

Певица Наталья Подольская в разговоре с «Пятым каналом» призналась, что считала неприличной свою любовь к одежде.

«Знаете, иногда закрываю глаза, и прямо рождается образ в голове. Мне очень нравится красивая одежда, и раньше я немного этого стеснялась. Мне казалось, что так сильно любить одежду нельзя. Это неприлично, стыдно, неудобно», — сказала Подольская.

Она добавила, что в будущем была бы не против создать собственный бренд одежды, так как любовь к различным нарядам преследует ее с детства. Однако, рассказала Подольская, на протяжении почти всей жизни ей казалось, что не стоит тратить деньги на одежду, так как есть более существенные вещи. Со временем Подольская поняла, что одежда помогает людям самовыражаться.

«Я стала часто слышать фразу от стилистов и от деятелей моды, что одежда — это способ самовыражения человека. И мне это очень близко, мне это нравится. И да, с помощью одежды я в том числе самовыражаюсь», — резюмировала звезда.

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