Солист группы «БумеR» был избит двумя пенсионерками

Шансонье и фронтмен группы «БумеR» Игорь Кулинич был избит двумя пенсионерками в подъезде своего дома. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина пострадал от рук немолодой сотрудницы храма и ее свекрови. Кулинич разговаривал по телефону, как вдруг на него с кулаками накинулись две женщины. Они стали бить его по лицу и по голове. По словам соседей певца, женщина давно испытывает неприязнь к музыканту и постоянно обвиняет его в шумных вечеринках.

Кулинич получил травму носа, а также пожаловался на ухудшение слуха после удара в ухо. Музыкант надеется, что слух полностью вернется к нему до зимних гастролей. Кулинич не стал драться с женщинами, но заявление в полицию написал.

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